Dobby kann weiter in Frieden ruhen: Die Kabeltrasse eines Energieprojekts sollte direkt durch das fiktive Grab des Hauselfen in Wales führen. Doch die Planer hatten die Rechnung ohne die Potterheads gemacht. In der Welt von «Harry Potter» könnten Zauberer möglicherweise Berge versetzen. In der Realität haben Fans der Welt von J.K. Rowling immerhin die Verlegung eines Grabes verhindert - also zumindest einer fiktiven Ruhestätte. In Wales sind Kabel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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