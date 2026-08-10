TORONTO, Ontario / 10. August 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen") (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - gibt neue Bohrergebnisse aus dem laufenden, von der Oberfläche aus durchgeführten Infill-Programm auf dem Nussir-Projekt des Unternehmens (das "Projekt") bekannt, das sich derzeit in Finnmark, Norwegen, im Bau befindet. Das im März gestartete Infill-Programm soll die Verlässlichkeit der Mineralreserveneinstufung des Projekts erhöhen, insbesondere in der Kategorie der nachgewiesenen Mineralreserven. Das laufende Programm begann in der Nähe der zuerst geplanten Abbaubereiche und schreitet westwärts voran. Diese Mitteilung enthält außerdem weitere Ergebnisse der Explorationskampagne in rund 1,2 km Tiefe.

Abb. 1: Lageplan der Infill- und Tiefenexplorationsbohrungen mit gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen (Machbarkeitsstudie 2026)

ANALYSE-HIGHLIGHTS DER INFILL-BOHRUNGEN

Diese Pressemitteilung enthält Analyseergebnisse aus zwölf von der Oberfläche aus niedergebrachten Infill-Bohrlöchern. Die HQ-Diamantbohrungen ("DD") umfassen insgesamt 2.628,6 m; die Ansatz- beziehungsweise Starttiefen reichen von 146,8 m bis 459,8 m.

Die nachstehend aufgeführten zwölf Bohrlöcher untersuchen eine Streichlänge von mehr als 700 m innerhalb der derzeitigen angezeigten Mineralressource nahe den zuerst geplanten Produktionsbereichen. Sie bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung in Bereichen, in denen bislang nur wenige Schnittpunkte vorlagen und die strukturell komplex sind. Die Bohrabschnitte sollen eine Hochstufung dieses Bereichs in die Kategorie der gemessenen Mineralressourcen ermöglichen. Zugleich liefern sie strukturelle und geotechnische Daten, die das Verständnis der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung sowie die Minenplanung verbessern.

Die vollständige Liste der Analyseergebnisse einschließlich Schätzungen der wahren Mächtigkeit ist in Tabelle 1 dargestellt. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Gehalten durchschnitt NUS-DD-26-08 einen 0,6 m mächtigen Abschnitt mit 0,69 g/t Pt und 0,42 g/t Pd. Dies liefert weitere Erkenntnisse zu früheren Palladium- und Platinvorkommen, die bereits im Bohrloch NUS-DD-14-001 angetroffen wurden.

Tabelle 1: Längengewichtete Analyseergebnisse oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,30 % Cu aus dem laufenden Infill-Bohrprogramm

Bohrloch-ID Von Bis Wahre Mächtigkeit Cu Au Ag CuEq m m m % g/t g/t % GT-DD-26-05 179,0 181,0 1,4 1,36 0,18 13,4 1,60 einschl. 0,7 1,65 0,28 16,1 1,98 NUS-DD-26-01 122,6 124,3 1,5 1,97 0,11 19,8 2,21 einschl. 0,9 2,37 0,15 24,2 2,67 NUS-DD-26-02 122,3 124,0 1,6 1,93 0,15 20,2 2,20 einschl. 0,8 3,59 0,29 35,9 4,08 NUS-DD-26-03 124,4 127,5 3,0 1,19 0,07 11,4 1,33 einschl. 0,9 2,73 0,19 26,4 3,07 NUS-DD-26-04 135,7 139,6 3,2 1,17 0,08 11,9 1,32 einschl. 0,7 2,59 0,25 24,5 2,97 NUS-DD-26-05 216,9 217,9 0,9 0,35 0,004 6,9 0,40 NUS-DD-26-06 265,0 266,0 0,7 2,68 0,14 44,9 3,14 NUS-DD-26-08 179,7 181,4 1,1 1,53 0,11 27,0 1,82 einschl. 0,5 1,97 0,07 35,9 2,30 NUS-DD-26-09 118,4 119,4 0,8 0,32 0,04 4,3 0,38 NUS-DD-26-10 224,3 227,8 1,9 1,13 0,12 20,3 1,37 einschl. 0,5 2,40 0,29 43,3 2,95 NUS-DD-26-12 Keine Intervalle oberhalb des Cut-off-Gehalts NUS-DD-26-13 123,0 125,0 1,7 1,47 0,09 25,1 1,74 einschl. 0,8 2,28 0,16 38,5 2,70

1. Unterstellt wurden Metallpreise von 4,20 US$/lb Cu, 27,00 US$/oz Ag und 2.200 US$/oz Au sowie Koeffizienten von 0,00781 für Ag und 0,740 für Au.

2. Verwendete Formel für das Kupferäquivalent: CuEq % = Cu-Gehalt % + (0,00781 × Ag-Gehalt) + (0,74 × Au-Gehalt).

3. Die metallurgischen Gewinnungsannahmen betragen 96 % für Cu, 80 % für Ag und 93 % für Au; sie stammen aus den 2022 abgeschlossenen metallurgischen SGS-Testarbeiten.

4. Der Cut-off-Gehalt von 0,30 % Cu wurde aus den vorstehenden Preis- und Gewinnungswerten, einer Auszahlungsquote der Schmelzhütte von 97,3 % und angenommenen gesamten Betriebskosten von 26,20 US$/t Erz abgeleitet.

5. Die wahre Mächtigkeit wurde berechnet als: Wahre Mächtigkeit = (Von - Bis) × sin (Alpha-Winkel des Schnittpunkts).

6. Die Werte der wahren Mächtigkeit wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Die in den Abbildungen 2, 3 und 4 dargestellten Schnitte und die Draufsicht dienen als Bezug zur aktuellen gemessenen und angezeigten Mineralressource. Abschnitt A-A' zeigt ein fächerförmiges Bohrmuster, das auf einen zuvor nur spärlich bebohrten Korridor nahe dem Bereich der zuerst geplanten Minenerschließung und Produktion ausgerichtet war. Bohrlöcher wie GT-DD-26-05 wurden verlängert, um die Gebirgsverhältnisse in Bereichen geplanter untertägiger Infrastruktur zu untersuchen. Der Bohrfächer bestätigt mächtigere Mineralisierungen in diesem Teil des mineralisierten Horizonts. In NUS-DD-26-04 wurden Abschnitte von bis zu 3,16 m mit Kupfergehalten oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,3 % angetroffen.

Die in den Abschnitten B-B', C-C', E-E' und F-F' dargestellten Infill-Bohrungen zielten auf flache Bereiche, die in früheren Bohrkampagnen nicht untersucht worden waren. Dadurch war dieser mineralisierte Horizont bislang unbeprobt und nur unzureichend abgegrenzt; dies gilt insbesondere für den parallel zur Mineralisierung verlaufenden Diabas-Intrusivkörper.

Bohrlöcher wie NUS-DD-26-01 und NUS-DD-26-02 tragen dazu bei, diese Unsicherheiten zu verringern, und lieferten entsprechend starke Ergebnisse.

Abschnitt D-D' zeigt einen Teil des mineralisierten Horizonts, der von einer großen Störung beeinflusst wird. Frühere Mineralressourcenschätzungen waren in diesem Bereich daher sehr konservativ, was zu einer Unterbrechung im bestehenden Minenplan führte. Die Auswertung der Ergebnisse grenzt die Störungsränder ein und deutet auf zusätzliche Tonnagen hin, die sich ausgehend von der bekannten gemessenen Mineralressource erstrecken. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse soll die Mineralressourcenschätzung (MRE) aktualisiert und das Minendesign optimiert werden.

Abb. 2: Draufsicht mit den Standorten der aktuellen Infill-Bohrlöcher auf dem Nussir-Projekt

Abb. 3: Neue Bohrungen und Mineralressourcenschätzung

Abb. 4: Schnitte der Infill-Bohrungen mit neuen Analyseergebnissen

TIEFENEXPLORATIONS-BOHRPROGRAMM

Blue Moon erweitert die hochgradige, tief liegende Mineralisierung im westlichen Schenkel des Nussir-Projekts weiter. Damit folgt das Unternehmen den Empfehlungen des von Adam Wheeler erstellten technischen Berichts gemäß NI 43-101, in dem im Bohrloch NUS-DD-14-001 in 1,2 km Tiefe ein hochgradiger Abschnitt von 9,7 m mit 1,22 % CuEq identifiziert wurde.

Das Unternehmen hatte bereits in seiner Pressemitteilung vom 15. April 2026 Ergebnisse aus dieser Zone veröffentlicht. Zwei erfolgreiche Durchörterungen der hochgradigen Zone ergaben 1,75 % Cu, 0,16 g/t Au und 27,91 g/t Ag (2,08 % CuEq) über 6,7 m (NUS-DD-1401-02 ab 1.166,5 m) sowie 0,86 % Cu, 0,16 g/t Au und 27,75 g/t Ag (1,19 % CuEq) über 3,0 m (NUS-DD-1401-03A ab 1.120,7 m).

Dieser zusätzliche Schnittpunkt ist nicht nur im Hinblick auf die Kontinuität der Mineralisierung ermutigend, sondern auch hinsichtlich ihrer Mächtigkeit zwischen den tieferen Schnittpunkten aus der Pressemitteilung vom April und der bestehenden Mineralressource gemäß der Mineralressourcenschätzung von 2025. Beobachtungen wie jene in Abbildung 4 und im Schnitt in Abbildung 5 sowie Beobachtungen außerhalb des mineralisierten Horizonts sind entscheidend, um die Variabilität und

Zonierung der Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte zu verstehen. Hypothesen aus den laufenden Untersuchungen der Gangparagenese und der Strukturkartierung stärken das geologische Modell und werden als Grundlage für weitere Explorationsprogramme dienen.

Tabelle 2: Längengewichtete Analyseergebnisse oberhalb des Cut-off-Gehalts von 0,30 % Cu aus dem laufenden Tiefenexplorationsprogramm

EXPLORATIONSBOHRUNGEN Bohrloch-ID Von Bis Wahre Mächtigkeit Cu Au Ag CuEq m m m % g/t g/t % NUS-DD-26-07 917,4 922,9 3,7 1,39 0,05 16,8 1,56 einschl. 0,6 2,30 0,05 15,0 2,45

1. Unterstellt wurden Metallpreise von 4,20 US$/lb Cu, 27,00 US$/oz Ag und 2.200 US$/oz Au sowie Koeffizienten von 0,00781 für Ag und 0,740 für Au.

2. Verwendete Formel für das Kupferäquivalent: CuEq % = Cu-Gehalt % + (0,00781 × Ag-Gehalt) + (0,74 × Au-Gehalt).

3. Die metallurgischen Gewinnungsannahmen betragen 96 % für Cu, 80 % für Ag und 93 % für Au; sie stammen aus der Machbarkeitsstudie zum Nussir-Projekt vom 16. April 2026, die auf SEDAR+ eingereicht wurde, sowie aus den 2022 abgeschlossenen metallurgischen SGS-Testarbeiten.

4. Der Cut-off-Gehalt von 0,30 % Cu wurde aus den vorstehenden Preis- und Gewinnungswerten, einer Auszahlungsquote der Schmelzhütte von 97,3 % und angenommenen gesamten Betriebskosten von 26,20 US$/t Erz abgeleitet.

5. Die wahre Mächtigkeit wurde berechnet als: Wahre Mächtigkeit = (Von - Bis) × sin (Alpha-Winkel des Schnittpunkts).

6. Die Werte der wahren Mächtigkeit wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Abb. 4: NUS-DD-26-07: 1,39 % Cu, 0,05 g/t Au und 16,8 g/t Ag über 3,5 m. Bornit-Chalkopyrit-Mineralisierung in einem Siltstein-Wirtsgestein bei 922,7 m. Das Bild zeigt einen bornitreichen Gang mit untergeordnetem Chalkopyrit, der von einer jüngeren, ihrerseits Chalkopyrit führenden Kluft abgeschnitten wird. Es belegt mehrere Mineralisierungsphasen, die vom Kernaufnahme-Team in Nussir regelmäßig beobachtet werden. Solche Befunde eröffnen der Fachabteilung interessante neue Perspektiven und Arbeitshypothesen.

Abb. 5: Schnitt G-G' - Tiefenexplorationsbohrloch NUS-DD-26-07

PROBENAHME UND QA/QC

Die derzeit in Nussir gewonnenen Bohrkerne haben sowohl NQ- als auch HQ-Durchmesser. Das Infill-Programm im Winter und Frühjahr 2026 wurde in HQ gebohrt, um eine größere Probenmenge für die laufenden metallurgischen Testarbeiten zu erhalten. Der HQ-Bohrkern wurde für metallurgische Tests halbiert beziehungsweise gesägt; für die Multielementanalyse wurde Viertelkern verwendet. Bei den NQ-Bohrkernen aus allen übrigen Programmen werden Halbkerne für die Multielementanalyse eingesetzt. Die verbleibenden Halb- und Viertelkerne werden von Blue Moon als Referenzmaterial aufbewahrt.

Seit März 2026 wurden Blue Moons Proben aus den Bohrungen des ersten Quartals an ALS Piteå in Schweden versandt und dort angeliefert. Ergänzt wurde dieses Material durch zuvor nicht beprobtes mineralisiertes Material aus historischen Bohrkernen, die im Bohrkernarchiv des Norwegischen Geologischen Dienstes in Løkken gelagert werden. Die Proben werden bei ALS Piteå aufbereitet und anschließend an die ALS-Niederlassung in Irland geschickt, wo Brandproben und Multielementanalysen durchgeführt werden (derzeit ME-ICP61 und PGM-ICP24). Das ALS-Labor in Piteå ist über SWEDAC nach ISO 17025 akkreditiert.

Die vorgesehene Probenlänge beträgt 1 m, wobei Grenzen wie lithologische Kontakte berücksichtigt werden. Nach dem derzeitigen Verfahren werden jeweils 15 m beiderseits bekannter und visuell erkennbarer Mineralisierung beprobt. QA/QC-Proben in Form von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien ("CRM") werden derzeit bei jeder achten Probe eingefügt; dies entspricht einer Einfügungsquote von 12,5 %. Als Duplikate dienen Viertelkerne. Das auf die Nussir-Mineralisierung abgestimmte CRM-Material wird von OREAS geliefert.

VERLÄNGERUNG DER BEAUFTRAGUNG VON OUTSIDE THE BOX CAPITAL

Blue Moon gibt bekannt, dass es die Beauftragung von Outside The Box Capital Inc. ("Outside The Box Capital"), einem von Jason Coles und Kelvin Coelho gegründeten Marketingdienstleister mit Sitz in 2202 Green Orchard Place, Oakville, Ontario L6H 4V4, zur Erbringung von Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen (die "Dienstleistungen") verlängert hat. Die zuvor am 6. März 2026 bekannt gegebene Vereinbarung, deren Laufzeit am 9. September 2026 endet, wird bis zum 8. November 2026 verlängert.

Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Planung und Erstellung von Social-Media-Inhalten, die Unterstützung des Unternehmens bei seinen verschiedenen Social-Media-Kanälen, die Steigerung der Bekanntheit bei Investoren in neuen Zielgruppen sowie die Erstellung von redaktionellen Inhalten über das Unternehmen auf eigenen und weiteren Medienplattformen Dritter.

Vorbehaltlich der Zustimmung der TSXV leistet das Unternehmen für die verbleibende Laufzeit der Beauftragung eine Anschlusszahlung von 175.000 US$ an Outside The Box Capital. Es werden keine Wertpapiere als Vergütung ausgegeben.

Outside The Box Capital unterhält abgesehen von dieser Beauftragung keine direkte Beziehung zum Unternehmen. Nach bestem Wissen des Unternehmens hält Outside The Box Capital einschließlich seiner Directors und Officers zum Datum dieser Mitteilung weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens und verfügt auch über kein Recht, solche Wertpapiere zu erwerben. Outside The Box Capital kann künftig Wertpapiere des Unternehmens am freien Markt erwerben, erhält jedoch keine Wertpapiere als Vergütung für die Dienstleistungen.

VEREINBARUNG MIT WINNING MEDIA LLC

Das Unternehmen hat am 4. August 2026 mit Winning Media LLC ("Winning Media"), einem unabhängigen Dienstleister mit Sitz in Houston, Texas, eine Vereinbarung über Investor-Relations- und digitale Marketingdienstleistungen geschlossen.

Gemäß der Vereinbarung wird Winning Media ein Spektrum an Investor-Relations- und digitalen Marketingdienstleistungen erbringen. Dazu zählen programmatische Werbung, die Verbreitung von Finanzinhalten, Influencer-Ansprache, Native Advertising, Podcast-Platzierungen, E-Mail- und SMS-Kampagnen sowie weitere Online-Marketingmaßnahmen, die die Marktbekanntheit des Unternehmens erhöhen sollen.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von drei (3) Monaten und beginnt mit der Zustimmung der TSXV. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen Winning Media eine einmalige Vorausvergütung von insgesamt 100.000 US$. Winning Media erhält keine Wertpapiere als Vergütung.

Winning Media und seine Verantwortlichen stehen in einer unabhängigen Geschäftsbeziehung zum Unternehmen und halten nach Kenntnis des Unternehmens derzeit keine Wertpapiere des Unternehmens.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lazaros Dalampiras, MAusIMM, CP(Geo), Head of Mineral Resources bei Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon entwickelt fünf polymetallische Brownfield-Projekte weiter: das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte liegen in gut erschlossenen Regionen mit vorhandener lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Anlagen. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit sowohl beim USGS als auch in der EU auf der Liste der für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit kritischen Metalle; Germanium und Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste kritischer Metalle aufgeführt. Zu den bedeutenden Aktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners, LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Director

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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