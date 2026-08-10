New York/London - Die Ölpreise sind am Montag wegen der Unsicherheit über Transporte durch die Strasse von Hormus gestiegen. Nachdem die Notierungen sich im frühen Handel noch wenig verändert gehalten hatten, legten sie zuletzt wieder deutlicher zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 85,08 US-Dollar gehandelt und damit fast zwei Prozent höher als am Freitag. Der Iran hat Hoffnungen auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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