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PANDION beantragt Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung



10.08.2026 / 15:51 CET/CEST

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Presseinformation / PANDION AG Köln, 10.08.2026 PANDION beantragt Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung PANDION AG und fünf weitere Gesellschaften beantragen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften wird fortgeführt

Eigenverwaltung schafft geordneten Rahmen für die weitere Restrukturierung der PANDION-Gruppe Die PANDION AG hat heute beim Insolvenzgericht in Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Entsprechende Anträge werden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH gestellt. Mit der Eigenverwaltung verfolgt PANDION das Ziel, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die bereits eingeleitete Restrukturierung innerhalb eines geordneten rechtlichen Rahmens konsequent umzusetzen. PANDION hat in den vergangenen Monaten umfangreiche Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen umgesetzt. Trotz intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, die Liquiditätssituation nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem - wie bereits am 3. August 2026 mitgeteilt - ein wesentlicher Finanzierungsbaustein entgegen den bisherigen Erwartungen weggefallen war, konnten auch die anschließend verfolgten Maßnahmen zur Bereitstellung zusätzlicher Liquidität nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Geschäftsbetrieb wird fortgeführt Der Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften wird fortgeführt. Ziel des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens ist eine nachhaltige Sanierung und die Schaffung einer langfristig tragfähigen wirtschaftlichen Grundlage für das Unternehmen. Die einzelnen Projektgesellschaften sind nicht betroffen. Ziel ist es, die laufenden Projekte bestmöglich fortzuführen und gemeinsam mit den jeweiligen Projekt- und Finanzierungspartnern tragfähige Lösungen für die weitere Umsetzung zu entwickeln. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung für die Monate August, September und Oktober durch die Bundesagentur für Arbeit gesichert. PANDION wird über die weiteren wesentlichen Schritte des Eigenverwaltungsverfahrens fort-laufend informieren. Pressekontakt: PANDION AG

Kira Zinn

Head of Marketing and Communications

Im Mediapark 8, 50670 Köln

E-Mail: zinn@pandion.de

www.pandion.de | www.officehome.de Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen ent-wickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 3.800 hochwertige Wohnungen und entwickelt unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME rund 200.000 m² modernste Büroflächen. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 4,8 Milliarden Euro, davon rund 3,2 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 160 Mitarbeitende an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



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