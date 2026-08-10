EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.08.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 26.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.900 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 03.08.2026 1.603 0,00% 89,0097 142.683 AQEU 03.08.2026 6.306 0,00% 89,0341 561.449 CEUX 03.08.2026 2.535 0,00% 89,0673 225.786 TQEX 03.08.2026 18.056 0,01% 89,1785 1.610.207 XETA 04.08.2026 3.061 0,00% 90,1881 276.066 AQEU 04.08.2026 6.532 0,00% 89,9744 587.713 CEUX 04.08.2026 2.110 0,00% 89,8551 189.594 TQEX 04.08.2026 16.897 0,01% 90,0139 1.520.965 XETA 05.08.2026 1.000 0,00% 91,2338 91.234 AQEU 05.08.2026 5.000 0,00% 91,2566 456.283 CEUX 05.08.2026 800 0,00% 91,2170 72.974 TQEX 05.08.2026 21.300 0,02% 91,2638 1.943.919 XETA 06.08.2026 1.910 0,00% 92,1931 176.089 AQEU 06.08.2026 6.490 0,00% 92,2202 598.509 CEUX 06.08.2026 1.208 0,00% 92,3219 111.525 TQEX 06.08.2026 18.492 0,01% 92,2187 1.705.308 XETA 07.08.2026 1.881 0,00% 92,2660 173.552 AQEU 07.08.2026 7.556 0,01% 92,2539 697.070 CEUX 07.08.2026 2.564 0,00% 92,2183 236.448 TQEX 07.08.2026 16.599 0,01% 92,2022 1.530.464 XETA Gesamt 141.900 0,10% 90,9643 12.907.836

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 7. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.240.844 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 10. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand