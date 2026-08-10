Zürich - Der Monster-Prozess gegen den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz ist am Montag in eine zweite Runde gegangen. Die Anwälte der Beschuldigten versuchten am ersten Prozesstag vor Zürcher Obergericht, den Prozess zu verhindern. Einen Entscheid fällte das Gericht noch nicht. Um halb acht Uhr hatte der Hauptakteur seinen Auftritt. Pierin Vincenz fuhr zusammen mit seinem Anwalt in einem schwarzen Kleinwagen vors Obergericht. Der gefallene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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