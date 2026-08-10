Hypoport hat im ersten Halbjahr 2026 profitables Wachstum erzielt und dabei die Marge weiter verbessert. Trotz einer erwarteten Abkühlung im zweiten Quartal nach dem starken Jahresauftakt konnte der Finanzplattform-Spezialist seinen Rohertrag steigern und das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag deutlich ausbauen. Für Anleger ist vor allem der Ausblick spannend: Hypoport bestätigt die Jahresprognose und rechnet erneut mit einem besonders starken vierten Quartal. Gleichzeitig sollen Marktanteilsgewinne und Fortschritte bei bislang verlustreichen Gesellschaften zusätzliche Ergebnisimpulse liefern. Rohertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin