Zwei Tech-Giganten gründen ein neues Unternehmen, das auf den nächsten Boom bei der Künstlichen Intelligenz setztSony und TSMC machen ernst - und greifen nach einem der spannendsten Chipmärkte der Zukunft. Die beiden Technologiekonzerne wollen laut einem Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei rund eine Billion Yen, umgerechnet etwa 6,3 Milliarden US-Dollar, in ein gemeinsames Unternehmen für die Entwicklung und Produktion der nächsten Generation von Bildsensoren stecken. Das wäre nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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