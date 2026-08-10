© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft will den Maia 300 massiv hochskalieren und 2027 mehr als 300.000 Chips fertigen lassen. Ziel ist mehr Unabhängigkeit von Nvidia.Microsoft plant, seinen neuen Maia-300-Chip in diesem Herbst öffentlich vorzustellen, möglicherweise schon im nächsten Monat, wie Reuters berichtet. Die Maia-Chipfamilie hatte Microsoft bereits im November 2023 mit dem Maia 100 vorgestellt. Seitdem arbeitet der Konzern daran, die Produktion eigener KI-Beschleuniger hochzufahren und seine Abhängigkeit von teuren Nvidia-Prozessoren zu verringern. Laut dem Bericht befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Chiphersteller TSMC, um sich Produktionskapazitäten für mehr als 300.000 Einheiten der Chips …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US8740391003Den vollständigen Artikel lesen
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