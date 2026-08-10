Erste Ergebnisse des Unternehmens zeigen eine Steigerung der Leistungsfähigkeit bei der Softwarebereitstellung um rund 30 Prozent, wenn die Einführung von KI-Tools mit Veränderungen am Betriebsmodell einhergeht

Mithilfe von KI erzeugen Softwareteams Programmcode schneller denn je. Bei vielen verlagert sich der Engpass jedoch auf die Bereitstellungsgeschwindigkeit und die Codequalität. Coherent Solutions, ein weltweit tätiges Digital-Engineering-Unternehmen, führt das Problem in einem aktuellen Whitepaper auf traditionelle SDLC-Prozesse zurück, die nicht auf die Geschwindigkeit von KI ausgelegt sind. Darin stellt das Unternehmen ein operatives Framework vor, das diese Lücke schließen soll: den Continuous Delivery Loop (CDL).

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New Continuous Delivery Loop framework from Coherent Solutions

Das Whitepaper "From traditional SDLC to the Continuous Delivery Loop " steht kostenlos zum Download bereit.

Das Whitepaper beschreibt außerdem die sogenannte "Digital Value Gap" die Lücke zwischen der beschleunigten Entwicklungstätigkeit und den tatsächlichen Geschäftsergebnissen. Der isolierte Einsatz von KI-Tools führt laut dem Whitepaper unter Berufung auf Gartner in der Regel zu Produktivitätssteigerungen von bis zu 10 Prozent. BCG zufolge entstehen dagegen etwa 70 Prozent des KI-Werts durch Veränderungen in der Arbeitsorganisation und nicht allein durch die KI-Tools selbst.

Im Gegensatz zu linearen, traditionellen SDLC-Prozessen sorgt das CDL-Framework des Unternehmens dafür, dass jeder Durchlauf intelligente Erkenntnisse liefert, die in den nächsten einfließen. Individuelles Wissen wird im Wissensbestand des Unternehmens festgehalten und schafft so ein solideres Fundament für jedes neue Projekt.

"KI-Geschwindigkeit und Automatisierung erleichtern es Teams, ihre Leistung zu steigern und zugleich den manuellen Aufwand zu senken. Menschen werden dadurch jedoch nicht aus dem Bereitstellungsprozess herausgenommen", so Max Belov, Chief Technology Officer bei Coherent Solutions. "Menschliche Strategie, Kontrolle und Entscheidungsfindung sind wichtiger denn je, um eine hohe Effizienz KI-nativer Bereitstellungssysteme zu gewährleisten."

"Die Beschleunigung von Arbeitsabläufen und Prozessen schafft nicht automatisch einen Mehrwert für das Unternehmen", erklärt Shawn Torkelson, Chief Marketing and Strategy Officer bei Coherent Solutions. "Unternehmen sollten grundlegende operative Veränderungen vornehmen, um ein stärker integriertes System zu schaffen, das den Weg für KI-native Softwareentwicklung ebnet."

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein 1995 gegründeter, weltweit tätiger Anbieter von Digital-Engineering-Lösungen. Mit Teams in zehn Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika greift das Unternehmen auf drei Jahrzehnte Technologie- und Branchenexpertise zurück, um maßgeschneiderte digitale Lösungen bereitzustellen. Als Partner wachstumsstarker Scale-ups und ambitionierter globaler Marken ist Coherent Solutions für seinen hohen Anspruch an Qualität, Transparenz und Innovation bekannt.

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