© Foto: Andrej Sokolow/dpaErst als KI-Verlierer gehandelt und dann erneut zum Highflyer mutiert: die Apple-Aktien. Jetzt warnen Analysten, dass der Höhenflug abrupt beendet werden könnte.Die Analysten von Jefferies bremsen die Begeisterung für de Apple-Aktie. Sie senken die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers von Hold auf Underperform. Das Kursziel wurde von 285 auf 263 US-Dollar reduziert. Aber ist die Apple-Party wirklich schon vorbei? "Unsere Analysen entlang der Lieferkette deuten darauf hin, dass Apple das für September 2027 geplante iPhone mit einem vollständig aus Glas gefertigten Gehäuse aufgrund zu geringer Produktionsausbeuten aufgegeben hat", so die Anaylsten in der vorliegenden Studie vom Montag. Es …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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