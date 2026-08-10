Elon Musk hat die Aufmerksamkeit zuletzt geschickt in Richtung seiner Raumfahrt-Firma SpaceX gelenkt. Das IPO war ein voller Erfolg. Musks erste "Wette", der Elektroauto-Hersteller Tesla, hat dagegen an der Börse etwas an Esprit verloren. Philippe Houchois von Jefferies reduzierte zudem sein Kursziel für die Aktie des E-Auto-Pioniers.Philippe Houchois von Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 400 auf 350 Dollar gesenkt. Angesichts der enttäuschenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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