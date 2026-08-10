Eschborn - Die neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung bezuschusst auch Luxus-Fahrzeuge mit teilweise sechsstelligen Listenpreisen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine am Montag veröffentlichte Statistik des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa).



Demnach wurden bis Anfang August unter anderem 36 Porsche-Autos, eine elektrische Mercedes G-Klasse, ein EQS 450+ sowie die BMW-Modelle XM 50e und i7 gefördert.



Möglich ist das, weil das Programm zwar Einkommensgrenzen für Antragsteller vorsieht, aber keine Obergrenze für den Fahrzeugpreis. Zudem müssen Halter und Käufer oder Leasingnehmer laut Förderrichtlinie nicht identisch sein.



Wie das "Handelsblatt" bereits berichtet hatte, wird die Förderung bislang überwiegend von Haushalten mit vergleichsweise niedrigen Einkommen beantragt. Die größte Gruppe der Antragsteller verfügt über ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von höchstens 45.000 Euro. Die Grenze für die Förderung liegt für einen Single-Haushalt bei 80.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen und 90.000 Euro bei Familien.



Das Bafa verwies auf Anfrage des "Handelsblatts" auf das Bundesumweltministerium als zuständigen Richtliniengeber. Eine Antwort des Ministeriums steht noch aus. Insgesamt wurden bislang knapp 27.000 Anträge bewilligt. Die Luxusmodelle bleiben damit Randfälle. Am häufigsten gefördert wurden das Tesla Model Y, der Skoda Elroq und das Tesla Model 3. Rund 16 Prozent der bewilligten Anträge entfielen auf deutsche Marken, die meisten auf Volkswagen.





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