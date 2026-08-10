Zürich - Die Schweizer Börse hat am Montag einen impulsarmen Handel uneinheitlich abgeschlossen. Der Leitindex SMI rückte gestützt von den Pharmaschwergewichten Roche und Novartis über die Schwelle von 14'600 Punkten vor, während der breiter gefasste SMIM verlor. Für positive Stimmung sorgten nachlassende Zinssorgen, während weiterhin auf eine friedliche Lösung im Nahen Osten gehofft wird. Der Fokus an den Finanzmärkten bleibt auf der Geld- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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