Paris/London/Zürich - Die Mehrheit der wichtigsten europäischen Aktienmärkte hat am Montag moderat zugelegt. Angesichts der rekordhohen Börsenstände und der aktuellen Gemengelage hielten sich die Anleger eher zurück. Einerseits lassen Befürchtungen hinsichtlich einer bevorstehenden Zinserhöhung in den USA weiter nach, andererseits sorgt der Nahost-Konflikt nach wie vor für Unsicherheit. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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