DJ Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Mrd US-Dollar
Von Najat Kantouar
DOW JONES--Banco Santander will ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,825 Milliarden Euro auflegen, um das Grundkapital zu reduzieren. Im Rahmen des Rückkaufprogramms könnte je nach durchschnittlichem Kaufpreis bis zu 1,47 Milliarden eigene Aktien erworben werden, teilte die spanische Bank mit. Der Rückkauf werde am 24. August 2026 beginnen und laufe bis zum 8. Januar 2027.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 12:34 ET (16:34 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News