Die Q2-Zahlen von Barrick Mining kommen an der Börse heute nicht gut an. Zwar stieg die Goldproduktion auf 796.000 Unzen und lag damit über der Prognose, doch die Kosten enttäuschten: Die AISC-Kosten (All-in Sustaining Costs) kletterten im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 1.866 Dollar je Unze.Zudem lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,82 Dollar unter den Markterwartungen von etwa 0,88 Dollar - daher der deutliche Kursrückgang. Analysten kritisierten auch die Einigung mit Newmont über die Nevada-Goldminen.Allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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