Rocket Lab hat im zweiten Quartal beim Umsatz leicht über den Analystenerwartungen gelegen, beim Ergebnis je Aktie aber enttäuscht. Der Umsatz lag bei 234,1 Millionen Dollar, die Wall Street erwartete 232,0 Millionen Dollar. Die Aktie legt nachbörslich den Rückwärtsgang ein.Der Umsatz-Beat ist positiv, aber nicht spektakulär: Rocket Lab lag nur rund 1 Prozent über dem Konsens. Erwartet wurde ein Umsatz in Höhe von 232 Millionen Dollar, Rocket Lab hat 234,1 Millionen Dollar geliefert.Beim EPS war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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