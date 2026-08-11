Über Industrieanlagen in Deutschland taucht immer öfter eine Bedrohung auf, die europäische Sicherheitsbehörden zunehmend in Atem hält: Drohnen. Während man unbemannte Flugobjekte noch vor einigen Jahren als harmlose Spielerei abtun konnte, zeichnet das gezielte Ausspähen kritischer Infrastruktur mittels Profi-Drohnen heute ein völlig neues Bild. Allein im Jahr 2023 registrierten Behörden über deutschen Militärstandorten mindestens 446 Drohnensichtungen, während die Zahl der Zwischenfälle über kritischer Infrastruktur bis Ende 2025 laut Bundeskriminalamt auf weit über 1.000 Fälle anstieg. Wenn unbemannte Systeme unbemerkt Bundeswehr-Einrichtungen ausspähen oder Präzisionsdaten über Gaspipelines sammeln, ist Vorsicht angebracht - das galt schon vor dem Vorfall mit einer mit Sprengstoff bestückten Drohne am Flughafen Leipzig. Wir beleuchten Lösungsansätze und stellen spannende Unternehmen vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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