Basel - Verkehr verursacht Kosten, die heute kaum sichtbar sind. Eine Studie der Universität Basel zeigt, wie solche externen Kosten verrechnet und die Einnahmen sozial verträglich zurückverteilt werden könnten. Angelina Weber arbeitet in Pratteln. Fünf Tage pro Woche fährt sie von ihrem Wohnort in Oberwil mit dem Auto zur Arbeit und wieder zurück. Würde man ihr die Kosten, die für die Allgemeinheit entstehen, in Rechnung stellen, käme sie an einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab