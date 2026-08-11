Washington - Für US-Präsident Donald Trumps Rückflug nach dem Nato-Gipfel in der Türkei hat das Weisse Haus wegen einer vom Iran ausgehenden Bedrohung Berichten zufolge zu einer höchst ungewöhnlichen List gegriffen. Der 80-jährige Präsident stieg in Ankara vor laufenden Kameras in die Regierungsmaschine ein, stieg dann aber laut «Washington Post» unbemerkt in einen seitlich an dem Jet platzierten Catering-Container. Dessen Laster brachte ihn auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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