Die AbCellera-Aktie hat nach starken klinischen Ergebnissen einen regelrechten Kurssprung hingelegt und am Montag zeitweise über +40% zugelegt. Hintergrund sind positive Phase-2-Daten zum Wirkstoffkandidaten ABCL635, die eine deutliche Reduzierung von Hitzewallungen zeigten. Damit stellt sich nach der bereits beeindruckenden Rallye von rund +432% die Frage, ob dies erst der Beginn eines größeren Aufwärtstrends ist oder ob nach der Kursexplosion zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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