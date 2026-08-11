Mitteilung der LAIQON AG: Starkes Umsatzwachstum im 1. Hj. 2026; Anstieg EBITDA Q2 2026 um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR - Planmäßige Entwicklung GROWTH 28: Top-KPIs im 1. Hj. 2026 deutlich verbessert - Anstieg AuM aktuell um rd. 1,6 Mrd. EUR auf 11,30 Mrd. EUR (Q1 2026: 9,75 Mrd. EUR, +16 %)- Anstieg Umsatzerlöse Q2 2026 ggü. Vorquartal um 23 % auf 12,76 Mio. EUR (Q1 2026: 10,40 Mio. EUR), weiterer beschleunigter Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 erwartet - Anstieg EBITDA Q2 2026 ggü. Vorquartal um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR (Q1 2026: -1,37 Mio. EUR) Planmäßige Entwicklung GROWTH 28: Top-KPIs im 1. Hj. 2026 deutlich verbessert Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute neben einem Update zu den aktuellen Assets under Management (AuM) weitere vorläufige und ungeprüfte Top-KPIs: Umsatzerlöse (brutto) sowie das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das 1. Hj. 2026. LAIQON hat im 1. Hj. 2026 die zentralen Steuerungskennzahlen und Top-KPIs AuM, Umsatz und EBITDA deutlich verbessert und bestätigt damit den erfolgreichen Kurs der Strategie GROWTH 28. Besonders deutlich zeigt sich die operative Dynamik im Q2 2026: Gegenüber dem Vorquartal steigerte LAIQON das EBITDA deutlich um 2,45 Mio. EUR und erzielte mit 1,08 Mio. EUR ein positives Quartals-EBITDA. In diesem Quartalsergebnis sind bereits Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,02 Mio. EUR enthalten. "Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 sehr zufrieden. LAIQON liegt operativ klar auf ...

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