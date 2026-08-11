München (ots) -Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB), ein global führender Anbieter von Startdienstleistungen und Raumfahrtsystemen, gibt offiziell die Gründung der Rocket Lab Germany GmbH bekannt. Diese strategische Expansion markiert einen Meilenstein im internationalen Wachstum des Unternehmens und schafft die Voraussetzungen für einen möglichen weiteren Ausbau der Satelliten- und Komponentenfertigung von Rocket Lab in Deutschland. Ziel ist es, Europa Zugang zu souveränen Weltraumfähigkeiten zu ermöglichen.Rocket Lab hat mit der strategischen Übernahme der Mynaric AG, einem führenden Anbieter optischer Laserkommunikationsterminals mit Sitz in München, bereits den Grundstein für den Einstieg in den europäischen Markt gelegt. Als Teil von Rocket Lab wird Mynaric weiterhin seine branchenführenden optischen Terminals produzieren und zukünftige Technologien für die optische Kommunikation entwickeln. Rocket Lab wird seine bewährte Fertigungs- und Lieferkettenexpertise anwenden, um die Kapazitäten und Effizienz von Mynaric zu steigern und die wachsende Nachfrage in Europa zu bedienen. Mit der Gründung von Rocket Lab Germany sieht das Unternehmen außerdem die Möglichkeit, die Produktion in Deutschland um Satelliten, Nutzlasten und weitere Komponenten zu erweitern und einen regionalen Hub für Satellitenkonstellationen zu schaffen, um die wachsenden Anforderungen europäischer Kunden zu erfüllen.Europa treibt den Ausbau seiner strategischen Autonomie und Souveränität im Weltraum voran. Im kommenden Jahrzehnt wird die Nachfrage ein beispielloses Niveau erreichen. Um den Anforderungen kommerzieller, verteidigungsbezogener und nationaler Sicherheitsprogramme gerecht zu werden, werden Tausende Satelliten benötigt. Rocket Lab Germany soll nicht nur den Ausbau der Satellitenproduktion und deren zentraler Komponenten ermöglichen, sondern kann mit Electron und Neutron auch Startdienstleistungen bereitstellen. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass europäische Schlüsselprogramme einen zuverlässigen Zugang zum Weltraum haben."Europas Raumfahrtindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel hin zu mehr Geschwindigkeit, kommerzieller Agilität und technologischer Souveränität," sagte der Gründer und CEO von Rocket Lab Sir Peter Beck. "Der Bedarf an souveränen Weltraumfähigkeiten war nie dringlicher als heute. Europa steht bei Startkapazitäten sowie in der Satelliten- und Raumfahrzeugfertigung vor erheblichen Herausforderungen. Rocket Lab Germany begegnet diesen direkt, indem es zuverlässige Startkapazitäten mit der Satellitenproduktion im großen Maßstab verbindet und so den schnellen Aufbau resilienter Satellitenkonstellationen ermöglicht. Mit dieser strategischen Expansion bekräftigt Rocket Lab sein klares Bekenntnis zu Europa und stärkt die eigenständigen Fähigkeiten der Region. Für mehr Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und Innovationskraft in einer sich rasant entwickelnden New-Space-Ära."Über Rocket LabRocket Lab ist ein führendes Raumfahrtunternehmen und bietet Startdienstleistungen, Raumfahrzeuge, Nutzlasten sowie Satellitenkomponenten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber sowie für nationale Sicherheitsprogramme. Rocket Lab's Trägerrakete Electron ist die weltweit am häufigsten gestartete kleine Trägerrakete für Orbitalmissionen. Mit HASTE bietet das Unternehmen Hyperschalltestflüge für die US-Regierung und verbündete Staaten an. Die derzeit in Entwicklung befindliche Trägerrakete Neutron soll künftig Missionen zum Aufbau von Satellitenkonstellationen sowie nationale Sicherheits- und Explorationsmissionen ermöglichen. Die Raumfahrzeuge und Satellitenkomponenten von Rocket Lab kamen bereits bei mehr als 1.700 Missionen zum Einsatz, darunter kommerzielle, Verteidigungs- und nationale Sicherheitsmissionen sowie GPS-, Satellitenkonstellations- und Explorationsprogramme zum Mond, Mars und zur Venus. Rocket Lab ist ein an der Technologiebörse NASDAQ notiertes Unternehmen (RKLB). Weitere Informationen finden Sie unter www.rocketlabcorp.com.Forward Looking StatementsThis press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We intend such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"). All statements contained in this press release other than statements of historical fact, including, without limitation, statements regarding our launch and space systems operations, launch schedule and window, safe and repeatable access to space, Neutron development, operational expansion and business strategy, are forward-looking statements. The words "believe," "may," "will," "estimate," "potential," "continue," "anticipate," "intend," "expect," "strategy," "future," "could," "would," "project," "plan," "target," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, though not all forward-looking statements use these words or expressions. These statements are neither promises nor guarantees, but involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements, including but not limited to the factors, risks and uncertainties included in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2025, as such factors may be updated from time to time in our other filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), accessible on the SEC's website at www.sec.gov and the Investor Relations section of our website at https://investors.rocketlabcorp.com which could cause our actual results to differ materially from those indicated by the forward-looking statements made in this press release. Any such forward-looking statements represent management's estimates as of the date of this press release. 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