Rocket Lab hat im zweiten Quartal erneut kräftig zugelegt und beim Umsatz einen neuen Rekord erreicht. Trotzdem verlor die Aktie nachbörslich rund -8% . Der Grund liegt weniger bei den zurückliegenden Zahlen, sondern vor allem beim Ausblick auf Neutron und bei den Margen für das kommende Quartal. Umsatz und Auftragsbestand auf Rekordniveau Rocket Lab erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 234,1 Millionen US$. Das waren rund 62% mehr als im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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