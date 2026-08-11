Stefan Breintner (DJE): Marktausblick August 2026

10.08.2026 -

Was passiert, wenn eine der heftigsten Momentum-Korrekturen der letzten Jahre auf ein insgesamt weiterhin robustes Gewinnumfeld trifft? Im aktuellen DJE-Marktausblick sprechen Stefan Breintner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG, und Finanzjournalist Markus Koch über den wilden Juli, die relative Stärke des Gesamtmarkts trotz Techkorrektur sowie die Frage, ob das Sentiment an den Börsen insgesamt eher bullish bleibt.

Im Fokus stehen dabei die Ursachen des jüngsten Rücksetzers bei Aktien mit KI-Bezug, das Thema Leverage, also Kreditfinanzierung, als mögliches strukturelles Risiko und die Frage, ob die verbesserte Marktbreite ein nachhaltiger Trend werden kann. Zudem geht es um Energierisiken für Europa, den Ausblick für Geldpolitik und Anleiherenditen sowie die Einordnung des Yen-Carry-Trades.

"Von der Saisonalität und vom Ertragswachstum her sehen wir Rückenwind", erklärt Stefan Breintner mit Blick auf das dritte und vierte Quartal. Wie sich DJE in diesem Umfeld positioniert, welche Sektoren die Experten im Blick haben und wo sie kurzfristige Risiken sehen - das und mehr diskutieren die beiden Kapitalmarktexperten ausführlich im Video.

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