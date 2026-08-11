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Asset Standard
11.08.2026 08:30 Uhr
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Stefan Breintner (DJE): Marktausblick August 2026

10.08.2026 -

Was passiert, wenn eine der heftigsten Momentum-Korrekturen der letzten Jahre auf ein insgesamt weiterhin robustes Gewinnumfeld trifft? Im aktuellen DJE-Marktausblick sprechen Stefan Breintner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG, und Finanzjournalist Markus Koch über den wilden Juli, die relative Stärke des Gesamtmarkts trotz Techkorrektur sowie die Frage, ob das Sentiment an den Börsen insgesamt eher bullish bleibt.

Im Fokus stehen dabei die Ursachen des jüngsten Rücksetzers bei Aktien mit KI-Bezug, das Thema Leverage, also Kreditfinanzierung, als mögliches strukturelles Risiko und die Frage, ob die verbesserte Marktbreite ein nachhaltiger Trend werden kann. Zudem geht es um Energierisiken für Europa, den Ausblick für Geldpolitik und Anleiherenditen sowie die Einordnung des Yen-Carry-Trades.

"Von der Saisonalität und vom Ertragswachstum her sehen wir Rückenwind", erklärt Stefan Breintner mit Blick auf das dritte und vierte Quartal. Wie sich DJE in diesem Umfeld positioniert, welche Sektoren die Experten im Blick haben und wo sie kurzfristige Risiken sehen - das und mehr diskutieren die beiden Kapitalmarktexperten ausführlich im Video.

Rechtliche Hinweise: Marketing-Anzeige - Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Video enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Das Video und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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