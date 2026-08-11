Bern - Unter dem Dach der neu gegründeten Swiss Digital Home AG entwickeln die beiden PropTech Unternehmen houzy und myky gemeinsam die marktführende Plattform für privates Wohneigentum in der Schweiz. Die Plattform begleitet in Zukunft Eigentümer:innen über den gesamten Lebenszyklus ihrer Immobilie und unterstützt sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen sowie den Wert ihres Wohneigentums langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wohneigentum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab