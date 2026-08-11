Männedorf - Der Laborausrüster Tecan ist im ersten Semester 2026 zwar gewachsen. Bei der Profitabilität blieb die Gruppe aber knapp unter der eigenen Zielsetzung. An den Vorgaben für das Gesamtjahr hält das Unternehmen aus Männedorf dennoch fest. Der Umsatz fiel laut Mitteilung vom Dienstag in den ersten sechs Monaten um 2,7 Prozent auf 428 Millionen Franken. In Lokalwährungen - auf die auch die Guidance lautet - erzielte Tecan dagegen ein Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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