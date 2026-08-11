Wer bis zu 100.000 US-Dollar pro Monat zahlt, bekommt früheren Zugang zu Beiträgen von Donald Trump auf dessen Plattform Truth Social. Das Angebot ist umstritten - aber die Finanzbranche schlägt zu. Donald Trumps Online-Netzwerk Truth Social hat bereits mehr als zehn Kunden für einen umstrittenen Schnellzugang zu Beiträgen des US-Präsidenten gewonnen. Dabei handelt es sich größtenteils um Firmen, die auf superschnellen Handel an Börsen und Finanzmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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