© Foto: Jonathan Raa - Sipa USATrump Media versinkt tief in den roten Zahlen. Krypto-Wetten reißen ein Loch in die Bilanz, die Aktie stürzt ab. Jetzt soll eine Technologie ohne kommerzielle Kraftwerke die Wende bringen.Bei Donald Trumps Medienkonzern klaffen Umsatz und Verlust dramatisch auseinander. Die Trump Media & Technology Group (TMTG) hat im zweiten Quartal weniger als zwei Millionen US-Dollar eingenommen und zugleich einen Nettoverlust von mehr als 238 Millionen US-Dollar verbucht. Im Vorjahresquartal lag das Minus noch bei knapp 20 Millionen US-Dollar. Hauptgrund ist ein Einbruch bei nicht zahlungswirksamen Vermögenswerten. Allein digitale Vermögenswerte, verpfändete Digitalbestände und Aktien bescherten dem …
Enthaltene Werte: BTC~USD,US25400Q1058,CDCETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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