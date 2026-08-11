Eco Stor arbeitet aktuell an mehreren Großspeicherprojekten. Am Dienstag erfolgt der Baustart eines weiteren Batteriespeichers Wittlich-Wengerohr, der in mehreren Etappen auf eine Leistung von mehr als 300 Megawatt und über 700 Megawattstunden Kapazität gebracht werden soll. In der ersten Ausbaustufe sollen bei dem Projekt in Rheinland-Pfalz zunächst 100 Megawatt Leistung und mehr als 300 Megawattstunden entstehen, wie Eco Stor mitteilte. In den kommenden Monaten werde die bauliche und technische Infrastruktur für den Batteriespeicher gelegt. Voraussichtlich im vierten Quartal 2027 sollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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