Die europäischen Energiemärkte legten im Juli zu, da erneute Konflikte rund um die Straße von Hormus den Schiffsverkehr beeinträchtigten und anhaltende Hitze und Dürre die Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt verschärften. Das Scheitern der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran beendete eine kurze Wiederaufnahme der LNG-Lieferungen aus der Golfregion und ließ die Risikoprämien bei Öl, Gas und Strom wieder ansteigen. Der TTF, Europas wichtigster Erdgas-Handelsplatz, stieg innerhalb von zehn Handelstagen um mehr als 30 Prozent und erreichte während der 13-tägigen US-Bombardieren gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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