

JERUSALEM (dpa-AFX) - Elbit Systems Ltd. (ESLT), an Israeli defense technology company, Tuesday reported higher earnings on higher revenue for the second quarter compared to the same period last year.



Quarterly earnings increased to $173.63 million or $3.61 per share from $125.69 million or $2.69 per share of last year.



Excluding one-time items, earnings rose to $199.1 million or $4.14 per share from $151 million or $3.23 per share of prior year.



Revenues grew to $2.29 billion from $1.97 billion of previous year.



Additionally, the company declared a quarterly dividend of $1 per share, payable on October 26, to shareholders of record as on October 13.



On Monday, shares closed at $846.04, down 1.52% on the Nasdaq



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