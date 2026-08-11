Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.315 Punkten berechnet, 0,04 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Gea, Rheinmetall und die Deutsche Telekom, am Ende Daimler Truck, Qiagen und Airbus.



"Donald Trump stellt Gegenforderungen an den Iran. Es zeichnet sich immer stärker ab, dass der Weg zu einer Öffnung der Straße von Hormus und der Weg zu einem endgültigen Ende dieses Krieges noch sehr steinig und lang sein wird", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Wieder einmal sei der Optimismus der Börsen verfrüht gewesen. "Die Energiepreise ziehen wieder an. Anleger müssen sich auf für längere Zeit höhere Energiepreise einstellen." Während die Rentenmärkte bereits mit erneut steigenden Zinsen reagierten, blieben die Aktienmärkte erstaunlich gelassen. "Dabei ist in den letzten Tagen die Basis des jüngsten Kursanstieges weggefallen."



Der Dax hatte gestern ein Mini-Plus ins Ziel gerettet. Dabei lag das Handelsvolumen auf einem Vier-Wochen-Tief. "Offensichtlich wollen die meisten zunächst die weitere Entwicklung abwarten", so Altmann. "Es ist überraschend, dass nach dem zuvor rasanten Anstieg und der jetzt kippenden Nachrichtenlage bislang kaum Gewinne mitgenommen werden." Von den letzten 16 Handelstagen hatten 13 ein positives Ende. Aus technischer Sicht ergebe sich beim Dax daraus ein überkaufter Markt. "Zuletzt war der Dax im Januar so stark überkauft. Damals folgte eine kurze, aber schnelle Korrektur um ca. fünf Prozent."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1538 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8667 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 89,38 US-Dollar; das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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