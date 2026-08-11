© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomNvidia holt Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR ins Boot: Gemeinsam sollen mehr als 500 Milliarden US-Dollar Fremdkapital für KI-Infrastruktur mobilisiert werden.Nvidia-Chef Jensen Huang hat sechs der größten Finanzinstitute der Welt für ein gemeinsames Vorhaben gewonnen: Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs und KKR sollen zusammen mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Drittkapital für den Aufbau von KI-Infrastruktur bereitstellen. Keines der angesprochenen Häuser lehnte ab, wie Huang in einem Interview mit CNBC erklärte. Im Mittelpunkt der Absichtserklärungen stehen sogenannte …
Enthaltene Werte: US38141G1040,US67066G1040,US09260D1072,US03769M1062,US09290D1019Den vollständigen Artikel lesen
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