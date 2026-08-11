Paphos - In vielen jungen Unternehmen beginnt der KMU-Vertrieb direkt bei der Geschäftsführung. Gründer kennen Produkt, Markt und Kunden besonders gut und erzielen deshalb oft schnell erste Abschlüsse. Mit zunehmendem Wachstum wird dieses Modell jedoch zum Engpass. Wer den Vertrieb skalieren möchte, braucht klare Prozesse, transparente Daten und Verantwortlichkeiten, die nicht an einzelnen Personen hängen. Warum der KMU-Vertrieb nicht dauerhaft am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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