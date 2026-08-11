Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag etwas fester in den Handel gestartet und hat dabei einen neuen Rekordstand erreicht. Weder die weiterhin unklare Lage an der Strasse von Hormus noch die wieder gestiegenen Ölpreise können die Anleger vorerst stärker verunsichern. Für Bewegung bei den Einzelwerten sorgt derweil die Berichtssaison, wobei im SMI Alcon nach Zahlen mit einem deutlichen Kurssprung auffallen. US-Präsident Donald Trump erklärte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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