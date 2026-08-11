Intel erwägt offenbar, seine Kapitalerhöhung wegen der enormen Nachfrage von 15 auf rund 20 Milliarden US-Dollar auszuweiten. Die Aussicht auf eine stärkere Verwässerung belastet den Kurs. Mit seiner am Montag angekündigten Kapitalerhöhung könnte Intel deutlich mehr Geld einsammeln als zunächst geplant. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, erwägt der US-Chiphersteller eine Aufstockung der Aktienplatzierung von 15 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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