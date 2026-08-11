© Foto: Dall-EStrategy verkauft die zweite Woche in Folge Bitcoin und steckt 108,6 Millionen US-Dollar in den Rückkauf von Vorzugsaktien. Die Kurse von Strategy und Bitcoin fallen!Strategy sorgt erneut für Unruhe am Kryptomarkt. Das von Michael Saylor gegründete Unternehmen hat weitere 1.690 Bitcoin verkauft und damit seine Bestände die zweite Woche in Folge reduziert. Die Erlöse flossen vollständig in den Rückkauf der variabel verzinsten Vorzugsaktie STRC. An der Börse kam die Nachricht schlecht an. Die Strategy-Aktie schloss nach Bekanntgabe 2,68 Prozent tiefer bei 97,33 US-Dollar und verlor nachbörslich weitere 0,38 Prozent. Auch Bitcoin notiert am Dienstagvormittag 1,9 Prozent schwächer bei 63.938 …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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