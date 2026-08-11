Zahlenveröffentlichungen von Plug Power sorgten in den letzten Quartalen selten für positive Überraschungen und eine bessere Stimmung unter den Marktakteuren. Plug Power steht stellvertretend für den Hype und den anschließenden Niedergang des Wasserstoffsektors. Der Markt setzte dabei bereits ein ums andere Mal zum Abgesang auf die Aktie des Wasserstoffpioniers an. Doch immer wieder gelang es Plug Power, durch Lebenszeichen auf sich aufmerksam zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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