© Foto: Dall-EDie Quartalszahlen liefern mehrere positive Signale. Doch bei einem entscheidenden Punkt bleibt Plug Power weiter angreifbar.Die Aktie von Plug Power ist nach den Quartalszahlen im nachbörslichen Handel um mehr als 8,5 Prozent gestiegen. Der Wasserstoffkonzern hat nicht nur Umsatz und bereinigtes Ergebnis besser als erwartet geliefert, sondern auch seine größte Dauerbaustelle deutlich entschärft: Die Bruttomarge lag im zweiten Quartal nahezu bei null, nach minus 31 Prozent vor einem Jahr und minus 13 Prozent im ersten Quartal. Der Umsatz erreichte 178,3 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartung von 169,1 Millionen US-Dollar. Bereinigt verlor Plug Power 0,07 US-Dollar je …
Enthaltene Werte: US72919P2020Den vollständigen Artikel lesen
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