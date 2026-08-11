Zürich - In der ersten Jahreshälfte 2026 haben Katastrophen weltweit deutlich weniger Schäden verursacht als in den vergangenen Jahren. Der Rückgang deute aber nicht auf eine Entspannung hin, betonen die Experten des Rückversicherers Swiss Re. Das zeigten etwa die zunehmenden Waldbrandrisiken in Europa. Von Januar bis Juni haben Katastrophen wie Stürme, Gewitter und Waldbrände weltweit wirtschaftliche Schäden in Höhe von 107 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab