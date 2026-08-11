FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 620 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS BABCOCK INTERNATIONAL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1380 PENCE - BERENBERG RAISES HIKMA PHARMACEUTICALS TARGET TO 2100 (1800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SHAWBROOK PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2325 (2140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTEGRAFIN PT TO 490 (475) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 257 PENCE - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 8600 (7800) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC STARTS BAE SYSTEMS WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 2200 PENCE - UBS CUTS LEGAL & GENERAL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 280 (260) PENCE - UBS CUTS M&G TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 330 (300) PENCE
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