Lithium-Ionen-Zellen auf Basis von Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) sollen stationäre Energiespeicher leistungsfähiger, nachhaltiger und wirtschaftlicher machen. Im Projekt Phoenics wollen Wissenschaftler:innen diese Technologie voranbringen. Im Forschungsprojekt Phoenics arbeitet ein Konsortium daran, die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batteriezellen für stationäre Speicheranwendungen zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht die Erforschung und Weiterentwicklung des innovativen Kathodenmaterials ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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