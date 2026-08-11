LAIQON liefert im ersten Halbjahr 2026 deutliche Fortschritte bei Wachstum und Profitabilität. Die Assets under Management steigen kräftig, der Umsatz legt um mehr als 60 Prozent zu und im zweiten Quartal dreht das EBITDA erstmals klar ins Plus. Besonders stark entwickelt sich das Segment Digital Wealth. Hier zeigen sich zunehmend Skaleneffekte, während die White-Label-Partnerschaften in der genossenschaftlichen FinanzGruppe für zusätzliche Dynamik sorgen. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob LAIQON den operativen Turnaround nun nachhaltig festigen kann. AuM steigen auf 11,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin