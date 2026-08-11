Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG veröffentlicht heute neben einem Update zu den aktuellen Assets under Management (AuM) weitere vorläufige und ungeprüfte Top-KPIs: Umsatzerlöse (brutto) sowie das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das 1. Hj. 2026, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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