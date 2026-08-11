Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagmorgen zunächst einen neuen Höchststand erreicht, die Gewinne danach aber wieder abgegeben. Mit dem erneuten Anstieg der Ölpreise machte sich unter den Anlegern zunehmend Verunsicherung breit, und der Leitindex SMI drehte klar ins Minus. Als einziger Blue Chip hält sich Alcon nach starken Halbjahreszahlen noch deutlich im Plus. Eine Einigung im Iran-Krieg ist weiterhin nicht absehbar und die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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