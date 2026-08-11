Peking - Der Börsengang des chinesischen Herstellers humanoider Roboter Unitree stösst nach bisherigen Zahlen auf enorme Nachfrage. Bei der Zeichnung für Privatanleger wurden rund 8.300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, wie aus Angaben der Shanghaier Börse vom Dienstag hervorgeht. Unitree möchte mit dem Börsengang gut sechs Milliarden Yuan einnehmen (etwa 790 Millionen Euro). Der erste Handelstag steht bislang nicht fest. Roboter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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