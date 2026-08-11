CANCOM hat im ersten Halbjahr 2026 gemischte Ergebnisse geliefert, mit schwächeren Umsätzen, jedoch deutlich verbesserter Rentabilität. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 3,5 % auf 775,9 Mio. EUR, während die Bruttomarge auf 44,2 % anstieg und das EBITDA um 34 % im Jahresvergleich auf 49,2 Mio. EUR zulegte, was durch eine starke Verbesserung in Deutschland unterstützt wurde. International blieb die Entwicklung schwach. Die Cash Conversion verschlechterte sich erheblich, mit einem operativen Cashflow von -109,6 Mio. EUR, hauptsächlich bedingt durch Effekte des Working Capitals. Wir sehen die Umsatzschwäche zunehmend als unternehmensspezifisch, insbesondere im Vergleich zu stärkeren Ergebnissen bei den Mitbewerbern. Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit und der erforderlichen Beschleunigung im zweiten Halbjahr, um die Prognosen zu erfüllen, senken wir unsere Schätzungen, reduzieren unser Kursziel auf 25,50 EUR von 27,00 EUR und bestätigen die HOLD-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cancom-se
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