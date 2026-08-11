Die Symrise-Aktie war lange ein ungeliebtes Kind der Börse. Doch jetzt könnte die Aktie am Wendepunkt stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Symrise: Hat die Rallye gerade erst begonnen?
|Die Symrise-Aktie war lange ein ungeliebtes Kind der Börse. Doch jetzt könnte die Aktie am Wendepunkt stehen Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Mo
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der...
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|Mo
|Symrise: Regulatorische Trends bringen Zulieferern Chancen, doch nicht jeder kann profitieren
|Strengere Vorgaben im Konsumgütermarkt spielen vielen Zulieferern in die Karten, doch Symrise bleibt laut Experten im Schatten der Konkurrenz. Trotz stabiler Aussichten sehen Analysten für den Duftstoffhersteller...
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|Mo
|BERNSTEIN RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben...
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|Fr
|DZ BANK stuft SYMRISE AG auf 'Kaufen'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller...
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